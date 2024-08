Man opgepakt die dit jaar 17 bosbranden aanstak bij Barcelona

BARCELONA (ANP) - In Spanje is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor het aansteken van meerdere bosbranden, schrijft de krant El Mundo. De 73-jarige pyromaan zou sinds begin dit jaar zeventien keer hebben toegeslagen in de omgeving van Barcelona.

De bosbranden waren allemaal op dezelfde manier ontstaan. In mei concludeerden de autoriteiten al dat de branden allemaal aangestoken moesten zijn en schakelden ze de hulp van de bevolking in om de dader te vinden. Na veel tips herkende een getuige hem afgelopen maandag terwijl hij wegvluchtte in een witte auto. Daardoor kon de politie hem oppakken.