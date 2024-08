Smidt stort in en mist olympische finale 400 meter horden

SAINT-DENIS (ANP) - Nick Smidt heeft zich op de Olympische Spelen van Parijs niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horden. De 27-jarige atleet uit Assen eindigde in zijn heat van de halve finales als zesde en dat betekende uitschakeling.

Smidt was er op de Spelen van Tokio in 2021 ook bij. Toen strandde hij eveneens in de halve finales. Eerder deze zomer haalde hij wel de finale van de EK in Rome. Daarin eindigde hij als achtste. Vorig jaar liep hij het 44 jaar oude Nederlands record van Harry Schulting uit de boeken met een tijd van 48,36.

De Assenaar liep in de halve finales een tegenvallende tijd van 49,61. Het was duidelijk te zien dat hij op het laatste stuk geen macht meer in de benen had. In de series was hij met 48,64 veel sneller. "Ik heb het hard geprobeerd, maar het ging te geforceerd. Ik moest te veel werken voor de snelheid. Op het laatste stuk ging ik helemaal kapot", zei Smidt kort na de race in het volle Stade de France.

Smidt leek niet teleurgesteld. "Nee, dat valt mee. Drie jaar geleden had ik het er veel moeilijker mee dat ik de finale niet haalde. Toen zat ik na de Spelen diep in de put. Nu heb ik tegen mezelf gezegd dat ik er trots op moet zijn dat ik de halve finales heb gehaald."