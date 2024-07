Leids Universitair ziekenhuis heeft nauwe banden met Russisch militair ziekenhuis

Pancras Hogendoorn, die onlangs opstapte als vicevoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum vanwege subsidiefraude, onderhoudt namens het LUMC nauwe banden met de Russische Militaire Medische Academie in Sint-Petersburg. Dat meldt Follow the Money na onderzoek. De academie wordt geleid door Russische beroepsmilitairen en speelt een ondersteunende rol in de oorlog met Oekraïne.

De samenwerking tussen het Leidse ziekenhuis en de militaire academie bestaat al sinds 2013 en draait om onderzoek naar de gemeenschappelijke medische geschiedenis van Nederland en Rusland . Daarbij speelt Inge Hendriks, die in 2022 onder Hogendoorn aan het LUMC promoveerde, een sleutelrol. Hendriks is een slavist en bloemenhandelaar die persoonlijke relaties onderhoudt met hooggeplaatsten rond Poetin.

Na de annexatie van de Krim, het neerhalen van MH17 en de oorlog in Donbas in 2014 werd de samenwerking tussen Leiden en Sint-Petersburg intensiever. Na de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 riep de Nederlandse regering op om de wetenschappelijke banden met Rusland door te snijden, maar de afspraken tussen het LUMC en de Militaire Academie bleven in stand.