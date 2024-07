Ali B gaat klappen krijgen in de Bajes

Ali B, de bekendste verkrachter van het land, moet maar de gevangenis . Nog niet meteen, want hij mag in vrijheid zijn hoger beroep afwachten, maar als hij daarna weer tot gevangenisstraf is veroordeeld, is hij aan de beurt.

En dat wordt niet fijn. Bajesklanten hebben het niet zo op praatjesmakers en ze hebben het zeker niet op viezeriken. Henk Bres , e knuf boef van rechts Nederland, heeft uiteraard veel vast gezetten. Bres, die alles bij elkaar zelf ongeveer twee jaar in de bak zat en dus als ervaringsdeskundige wordt opgevoerd, schetst in Story bepaald geen rooskleurig beeld voor Ali B, mocht hij ook in hoger beroep veroordeeld worden en daadwerkelijk de gevangenis in moeten. ‘Als er bij ons nieuwe zedendelinquenten binnenkwamen en we vroegen waarvoor ze moesten zitten, zeiden de bewaarders heel tactisch dat het verkeersovertreders waren. Maar dan wisten we al genoeg. Die kregen er dus van langs. En niet zo’n beetje. Ik denk dat het afzien voor Ali wordt. Het zit er dik in dat hij klappen krijgt in de bajes.’