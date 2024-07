Katja Schuurman doet boekje open over huwelijk met ex Freek: 'Ik heb vier rotjaren gehad'

Katja Schuurman is openhartig over haar turbulente relatie met ex Freek van Noortwijk. Ze onthult dat deze periode niet bepaald rooskleurig was: "Ik heb vier rotjaren gehad."

Age Like Fine Wine. "Mijn huwelijk met Freek is te lang doorgegaan. Over ons huwelijk werd gezegd: ‘Jullie zijn een soort kaars die aan twee kanten opbrandt.’ En dat was ook zo." Na haar huwelijken met Thijs Römer en Freek van Noortwijk lijkt Katja eindelijk haar rust te hebben gevonden. "Het is niet zo dat die rust en het zelfinzicht er helemaal niet zijn geweest, maar wél te weinig", deelt ze in de podcast . "Mijn huwelijk met Freek is te lang doorgegaan. Over ons huwelijk werd gezegd: ‘Jullie zijn een soort kaars die aan twee kanten opbrandt.’ En dat was ook zo."

Katja erkent dat ze eerder klaar was met de relatie dan Freek. "Freek is natuurlijk ook veertien jaar jonger," verduidelijkt ze. "De eerste jaren met Freek waren top. Soms is dat wel even goed na een huwelijk daarvoor. Ik heb ongelooflijk veel lol gehad, we hebben echt genoten, festivals afgelopen. Maar na drie jaar had ik dat mooi mogen afronden."

Helaas sleepten de problemen zich nog vier jaar voort. "En toen lag ik er wel bijna af. Maar goed, tegelijkertijd denk ik altijd: helemaal aan het einde is Coco nog geboren. En zij had er honderd procent mogen komen."

Katja benadrukt dat, ondanks de zware jaren, ze het allemaal opnieuw zou doen voor haar dochter. "Als ze van tevoren tegen mij hadden gezegd: ‘Je krijgt echt vier flink zware rotjaren, op veel vlakken, maar dan krijg je wel dit meisje’, dan had ik gezegd: ‘Oké, doe mij die rotjaren maar en dan heb ik dit meisje’.”