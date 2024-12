Mark Rutte sneert richting 'zwakke' minister Faber; Wilders scheldt hem uit voor 'faalhaas'

De Haagse poppetjes zijn weer druk bezig elkaar de maat te nemen. Oud-premier Mark Rutte – afgelopen weekend op het VVD-congres benoemd tot erelid – kon het niet laten om een sneer uit te delen aan minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie. Hij noemde haar tijdens zijn speech ‘een zwakke minister’. Vervolgens ging PVV-leider Geert Wilders tekeer op X.

Rutte vroeg zich openlijk af of het kabinet in staat is om zijn idealen waar te maken, mede dankzij de "zwakke minister van de PVV op migratie". Dilan Yesilgöz moest even schakelen, maar haar afgemeten blik veranderde langzaam in een glimlach. Ook oud-minister Eric van der Burg, die eerder dezelfde portefeuille beheerde, leek het allemaal wel te kunnen waarderen.

Maar niet iedereen vond Ruttes opmerkingen om te lachen. PVV-leider Geert Wilders noemde Rutte op X een ‘faalhaas’. Volgens hem moet minister Faber vooral "zijn rotzooi opruimen".

Coalitie vol verwijten en spanningen

De opmerking van Rutte in de Brabanthallen in Den Bosch past in het grotere plaatje van een moeizame samenwerking binnen de coalitie. Toch lijkt Yesilgöz vastberaden om het kabinet in de lucht te houden. Tijdens haar 40 minuten durende speech op het congres somde ze triomfantelijk op wat de VVD tot nu toe heeft bereikt.

Volgens politiek verslaggever Mats Akkerman maakte Yesilgöz een opvallende keuze door VVD-minister Eelco Heinen van Financiën extra in het zonnetje te zetten. Heinen loodste het belastingplan succesvol door de Tweede Kamer, iets waar Pieter Omtzigt, leider van Nieuw Sociaal Contract, vorige week zijn eigen staatssecretaris Folkert Idsinga nog om prees. Maar, zo benadrukte Yesilgöz fijntjes, Idsinga was al vertrokken voordat de klus geklaard was.

Steek onder water

Akkerman duidt Ruttes sneer naar Faber op BNR: “Dit is een bekend politiek trucje”, legt hij uit. “Als je een sneer wilt uitdelen, laat je dat iemand doen die niet meer in functie is. Zo blijft de partijleider zelf buiten schot.”