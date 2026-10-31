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Pakketbezorger gaat aangifte doen tegen taserende agent

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De pakketbezorger die eerder deze week in de Amsterdamse Jordaan door een motoragent werd getaserd, gaat daarvan begin komende week aangifte doen. Dat bevestigt zijn advocaat Gerald Roethof na berichtgeving van AT5.
De agent vuurde zijn stroomstootwapen op de bezorger af, omdat die zijn bestelbus niet wilde weghalen en ook niet direct zijn identiteitsbewijs bij de hand had. Er ontstond een woordenwisseling waarna de agent de bezorger arresteerde en duwde, en deze de agent wilde afweren. De politieman schoot de man eerst met de taser in zijn schaamstreek, daarna in zijn buik. Hij viel daardoor op de grond. Op sociale media gingen filmpjes rond van het incident, veel omstanders waren verontwaardigd.
De politie zegt dat taseren de enige manier was om de situatie onder controle te krijgen. Maar Roethof wijst dat van de hand en zegt dat zijn cliënt "lichamelijk en geestelijk letsel" heeft opgelopen. Hij gaat ervan uit dat de bezorger na grondig onderzoek zal worden gerehabiliteerd. Ook rekent hij op "passende maatregelen tegen de verbalisant".
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