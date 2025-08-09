ECONOMIE
Vance praat in VK met Europese veiligheidsadviseurs over Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 14:22
anp090825093 1
LONDEN (ANP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance overlegt zaterdag in het Verenigd Koninkrijk met een aantal Europese veiligheidsadviseurs over de oorlog in Oekraïne. Volgens de Britse regering organiseert Vance de bijeenkomst samen met de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy.
Vance is eigenlijk een aantal dagen op vakantie in het VK, maar hij combineert die met een aantal officiële ontmoetingen. Hij sprak vrijdag ook al met Lammy over de samenwerking tussen hun landen.
De Britse premier Keir Starmer heeft zaterdagochtend met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gebeld om vooruit te blikken op het overleg van de veiligheidsadviseurs. Volgens hen zou dit "een essentieel forum zijn om de vooruitgang te bespreken die is geboekt bij het tot stand brengen van een rechtvaardige en duurzame vrede", staat in de verklaring van Starmer.
Zelensky schreef op X dat er nu "duidelijke stappen" nodig zijn, net als "de optimale coördinatie tussen ons en onze partners".
