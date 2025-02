Klever schrapt steun aan vrouwen, onderwijs en klimaat

DEN HAAG (ANP) - Onderwijs, vrouwenrechten, klimaat en VN-organisaties worden de dupe van bezuinigingen van minister Reinette Klever (PVV) op ontwikkelingshulp. Het Nederlands belang komt voorop te staan en het bedrijfsleven moet meer profiteren van hulp.

De minister wil helemaal geen geld meer steken in beroeps- en hoger onderwijs en vrouwenrechten in arme landen. Daarmee bespaart ze ongeveer 130 miljoen euro vanaf 2027. Ook de subsidies voor sport en cultuur verdwijnen, staat in een brief aan de Kamer waarin ze haar beleid voor ontwikkelingshulp uiteenzet.

Het budget voor klimaatprogramma's (kleinschalige hernieuwbare energie en regionale klimaatfondsen) wordt gehalveerd. Dat gaat van meer dan 400 miljoen terug naar 200 miljoen. De bijdragen aan het VN-kinderfonds UNICEF en VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP worden gehalveerd.

Vorig jaar november maakte Klever al bekend dat maatschappelijke organisaties (ngo's) minder zullen krijgen. Over een periode van vijf jaar zullen zij ongeveer een miljard euro minder krijgen. Klever moet vanaf 2027 structureel 2,4 miljard euro gaan bezuinigen.