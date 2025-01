Minister dwong Groningse burgemeester Schuiling af te treden

Koen Schuiling werd gedwongen ontslag te nemen als burgemeester van Groningen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Judith Uitermark (NSC). Als Schuiling niet voor oktober zijn vertrek zou aankondigen, zou het ministerie hem schorsen. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Justitie heeft bij het uitdelen van een boete wegens vermeend onzedelijk gedrag door de burgemeester van Groningen nog twee eerdere politiemeldingen over de burgemeester laten meewegen. Dit staat in dossierstukken in bezit van Dagblad van het Noorden. Schuiling kondigde begin september aan te vertrekken. Toen bekend werd dat justitie hem straf had gegeven voor 'schennis van de eerbaarheid' gaf Schuiling aan dat dit niet de reden was voor zijn vertrek als burgemeester, maar dat het zijn afscheid wel had versneld.

De strafzaak tegen Schuiling wordt woensdagmiddag vanaf 13.00 uur inhoudelijk behandeld door de politierechter in Zwolle. De oud-burgemeester van Groningen vecht de opgelegde straf door het Openbaar Ministerie (OM) van 250 euro boete namelijk aan. Volgens Schuiling is er sprake van een "valse beschuldiging" en een "pijnlijk misverstand".