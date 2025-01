Scheren of niet? Schaamhaar zit er niet voor niets

Schaamhaar verwijderen is bijna gewoon, zowel bij mannen als vrouwen. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Is het echt hygiënischer, of brengt het juist risico’s met zich mee? Laten we eens kijken naar de feiten.

Waarom verwijderen mensen schaamhaar?

Veel mensen kiezen ervoor om hun schaamhaar te scheren, waxen of laseren. De redenen hiervoor zijn divers:

Hygiëne: Uit onderzoek blijkt dat 59% van de vrouwen denkt dat het hygiënischer is om schaamhaar te verwijderen.

Esthetiek: Sommigen voelen zich aantrekkelijker zonder schaamhaar. Dit wordt vaak beïnvloed door culturele normen en media.

Partner voorkeur: Meer dan 20% van de vrouwen gaf aan dat ze hun schaamhaar verwijderen omdat hun partner dat prefereert.

Deze trend is niet nieuw. In de oudheid werden al technieken gebruikt om schaamhaar te verwijderen, zoals plukken of zelfs verbranden.

Wat is de functie van schaamhaar?

Schaamhaar heeft een belangrijke biologische functie:

Bescherming: Het beschermt de huid tegen wrijving tijdens beweging en seks.

Barrière tegen infecties: Het helpt voorkomen dat bacteriën en andere ziekteverwekkers direct in contact komen met de gevoelige huid van de genitaliën.

Door het haar volledig te verwijderen, verliest het lichaam deze natuurlijke bescherming.

Wat zijn de risico’s van scheren?

Hoewel het verwijderen van schaamhaar populair is, brengt het ook risico’s met zich mee:

Huidirritatie: Scheren kan leiden tot ingegroeide haren, ontstoken haarzakjes en hyperpigmentatie.

Snijwondjes: Kleine sneetjes in de huid kunnen bacteriën en virussen toegang geven, wat het risico op infecties zoals herpes of andere SOA’s verhoogt.

Medische complicaties: Tussen 2002 en 2010 steeg het aantal spoedeisende hulpbezoeken door complicaties bij schaamhaargrooming met vijf keer.

Scheren: ja of nee?

Het antwoord hangt af van persoonlijke voorkeur. Als je ervoor kiest om je schaamhaar te verwijderen, wees dan voorzichtig:

Gebruik een schoon scheermesje om snijwonden te voorkomen.

Overweeg alternatieven zoals trimmen in plaats van volledig scheren.

Zorg voor goede hygiëne tijdens en na het verwijderen van het haar.

Als je besluit je schaamhaar te laten staan, weet dan dat dit niet minder hygiënisch, in tegendeel.