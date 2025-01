Minister Faber gaat ondanks advies niet wachten met asielwetten

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) is niet van plan om wetten over asielnoodmaatregelen en een tweestatusstelsel uit te stellen. Daarmee schuift ze het advies van de Raad voor de rechtspraak terzijde. Die raadt aan om eerst maatregelen uit het Europese migratiepact in te voeren en die vervolgens eventueel aan te vullen met nationale regels. Anders vrezen de adviseurs dat de werklast in de rechtspraak en andere organisaties in de migratieketen te hoog wordt.

"De nood is te groot om te wachten", zegt de PVV-bewindsvrouw via haar woordvoerder. Cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laten zien dat in 2024 minder vreemdelingen naar Nederland zijn gekomen dan in de jaren daarvoor, maar de wachttijden voor hun asielaanvragen wel zijn opgelopen.

Faber vindt het nog te vroeg om te zeggen of ze haar wetsvoorstellen inhoudelijk aanpast naar aanleiding van het advies van de raad, omdat ze dit nog aan het bestuderen is.

Het wetsvoorstel over het tweestatusstelsel regelt dat asielzoekers worden opgedeeld in twee groepen: mensen die worden vervolgd om hun persoonlijke opvattingen, geloof of seksuele geaardheid en vluchtelingen voor oorlog en geweld. Het plan is om de laatste groep minder rechten te geven. In de Asielnoodmaatregelenwet staan meerdere voorstellen, onder meer om de verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd af te schaffen.