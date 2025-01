Drents Museum 'tot nader order' gesloten, meldt directie

ASSEN (ANP) - Het Drents Museum blijft "tot nader order" gesloten. Dat heeft de directie van het museum bekendgemaakt. Hoelang het museum dichtblijft is nog onduidelijk. Afgelopen weekend zijn uit het museum enkele kostbare archeologische topstukken gestolen.

De dieven drongen het museum binnen door een explosief te laten afgaan, waarbij verschillende ruiten zijn gesneuveld. De daders, die werden gefilmd tijdens het binnendringen van het museum, zijn nog niet aangehouden. Mogelijk zijn nog meer mensen betrokken bij de roof van vier kostbare gouden voorwerpen, vermoedt de politie.

Burgemeester Marco Out van Assen heeft na de gebeurtenissen contact gehad met verschillende bestuurders. "De commissaris van de Koning en gedeputeerde zijn ter plaatse gekomen. Er zijn verschillende ministeries betrokken, waaronder van Buitenlandse Zaken."

"Net als anderen ben ik geschokt", stelt Out. "Ik leef natuurlijk mee met de eigenaar van deze stukken, het museum in Roemenië. Assen en het Drents Museum zijn nauw verbonden, daarom leef ik mee met de medewerkers en directie van het museum. Dit is iets wat je als museum, maar ook als stad en provincie niet wilt", aldus een verklaring van Out op de website van het museum.