Mona Keizer had Talpa tv-ster willen worden, het werd vice-premier

Op 25 september 2021 werd Mona Keizer ontslagen door premier Rutte. Ontslag op staande voet als bewindspersoon is zeer ongebruikelijk, maar ze had het er naar gemaakt.

Hoe moet ik dan beroemd worden, moet Mona hebben gedacht, die ook al twee keer vergeefs had gesolliciteerd naar het leiderschap van haar toenmalige partij, het CDA.

De oplossing: een TV-carriere. Talpa vond dat ook een goed idee en ze werd kandidaat tv-ster. Haar screentest verliep echter niet zo goed en daarom is ze het niet geworden.

Wilfred Genee probeerde Mona te herinneren aan haar mislukte carrièrestap Daar voelde ze weinig voor.

“Kun je je voorstellen als die screentest met HLF8 anders was uitgepakt, dat je hier helemaal niet had gestaan? Dan had je gewoon een programma gepresenteerd!”

Mona heeft het er liever niet over “O, begin jij daar nu ook weer over! Ik vind het ongelooflijk… De portefeuille die ik heb, gaat aan de ene kant over: hoe gaan we Nederland inrichten tot 2050, en aan de andere kant: hoe gaan we zorgen dat we voor al deze mensen een huis bouwen? Hoe mooi is dat?”

Genee: “Waarom lul je nu over die screentest heen dan?”

De vicepremier: “Omdat ik daar… Dat is… Ik heb bij HLF8 daar aan de tafel gezeten en dat was in mijn vorige leven en ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd: dat wat ik gedaan heb toen ik niet in de politiek zat, dat is mijn privéleven, en daar gaat voor de rest niemand anders over dan ik."

Het was overigens geen topdag voor BBB. Een Kamerlid liep weg en vertelde en passant dat BBB bestaat uit ruziënde mensen onder leiding van een overheersende Van der Plas. En de fractie van BBB in de Staten van Overijssel kromp verder ineen. Bij de verkiezingen haalde BBB 17 zetels. Daarvan zijn er na twee afsplitsingen sinds gisteren nog 9 over.