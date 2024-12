Racistische motie Bente Becker (VVD) deed bij staatssecretaris alarmlampen afgaan

De omstreden motie van VVD'er Bente Becker over het bijhouden van gegevens van mensen met een migratieachtergrond heeft bij staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) de "alarmlampen" doen afgaan, zei hij in het tv-programma Dit is Tijs. "Ik schrok daar wel van."

"Ik vind het zorgelijk. Het bijhouden van religieuze opvattingen in het algemeen gebeurt al. Dus in zoverre was het overbodig. Maar als het specifiek over mensen met een migratieachtergrond gaat, dat gaat mij te ver. Want dan ga je onderscheid maken op basis van religie of een culturele achtergrond. En dan gaan bij mij de alarmlampen af", zei Struycken die partijloos is, maar namens NSC in het kabinet zit.

De motie werd dinsdag door een ruime meerderheid aangenomen, maar er was later veel kritiek. De SP steunde de motie ook, maar zegt achteraf bezien dat dat fout was. De SP-fractie heeft een "verkeerde afweging" gemaakt en "onvoldoende lang doorgepraat over de motie", verklaarde SP-leider Jimmy Dijk op X. Vrijdag zei premier Dick Schoof dat het kabinet "geen opvattingen van mensen met een migratieachtergrond gaat bijhouden".

Struycken heeft ook problemen met de oproep van VVD-leider Dilan Yesilgöz om de vrijheid van onderwijs en de rol van religie in de samenleving te willen inperken. Struycken is belijdend katholiek en is "zeer bezorgd" over de oproep. "Je hoort dat religie weer terug moet achter de voordeur. Dan word ik opeens heel allergisch en gaan er bij mij alarmknoppen af. Ik vind religie erg belangrijk. Het is een grondrecht in Nederland."