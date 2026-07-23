Grote zorgen om fraude met zorgstages op mbo: "Alles leek in scène gezet"

Een woongroep zonder cliënten, afgetekende uren op een 'nepstage' en zorgdiploma's die worden behaald zonder dat er echte zorg is verleend. De Algemene Onderwijsbond AOb slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. "Het voelde echt als een toneelspel, alles leek in scène gezet."

Dat blijkt uit een artikel dat binnenkort verschijnt in het Onderwijsblad, dat het AD inzag. Volgens het artikel maken malafide leerbedrijven het voor studenten mogelijk hun zorgstage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Zo'n stage is een verplicht onderdeel van een zorgopleiding.