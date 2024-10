Nieuwe peiling: PVV veruit de grootste; CDA komt op; GL-PvdA profiteert niet van uitglijders kabinet

In de nieuwe peiling van EenVandaag (29 oktober) is te zien dat het electoraat nog steeds het meeste vertrouwen heeft in de PVV van Geert Wilders (39 virtuele zetels). GL-PvdA (24) kan niet profiteren van het extreemrechtse 'horrorkabinet' vol 'stuntelende politieke amateurs', terwijl het CDA van Henri Bontebal (12) in de lift zit.