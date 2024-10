In een week bijna 100 fatbikers op spoedeisende hulp na ongeval

AMSTERDAM (ANP) - In de eerste week van oktober zijn bijna honderd mensen die als bestuurder of passagier op een fatbike zaten na een ongeval op de spoedeisende hulp (SEH) beland. Dit meldt VeiligheidNL. Bij bijna de helft van de ongevallen was het slachtoffer tussen de 12 en 15 jaar. Een Tweede Kamermeerderheid steunde eerder een motie voor een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor fatbikes.

82 SEH-afdelingen in Nederland registreerden begin oktober een week lang het aantal fietsongevallen, in samenwerking met VeiligheidNL. Ook verzamelden de afdelingen informatie over de leeftijd van de slachtoffers, of ze een helm droegen en hoe ernstig het letsel was. 96 fatbikers, 480 mensen op andere e-bikes en 715 slachtoffers die op een fiets zaten zonder trapondersteuning belandden in die week op een van de SEH-afdelingen. Eerdere cijfers van VeiligheidNL wezen nog uit dat van april tot en met juni 115 gewonden na een ongeval met een fatbike op de SEH belandden. Dat was een steekproef bij een kleiner aantal SEH-afdelingen.

Directeur van VeiligheidNL Martijntje Bakker zegt dat de meetweek laat zien dat de problemen met fatbikes groter zijn dan verwacht. "De uitkomsten onderstrepen de noodzaak voor maatregelen om deze negatieve trend te keren." VeiligheidNL pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar voor alle elektrische fietsen.

Fatbikers die na een ongeval op de spoedeisende hulp terechtkwamen, moesten relatief vaker in het ziekenhuis worden opgenomen voor verdere behandeling. Bij e-bikers en andere fietsers ging het om 16 en 13 procent, tegenover 22 procent van de fatbikers. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen waarbij iemand onder de 16 jaar naar de spoedeisende hulp moest (86) overtreft het aantal ongevallen met andere fietsen (77).