Noodtoestand in Russische regio Koersk na grote Oekraïense inval. Wat gaat Poetin doen?

Gouverneur Aleksej Smirnov heeft de noodtoestand uitgeroepen in de Russische regio Koersk, nadat Oekraïense strijdkrachten een grote aanval uit hebben gevoerd. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de aanval; De Russische leider Vladimir Poetin noemt de inval in Russisch grondgebied een 'grote provocatie'.