NRC: De kring rond prinses Laurentien verdient goed aan het toeslagenschandaal

Uit stukken die het ministerie van Financiën naar buiten bracht blijkt dat de stichting zeker niet alleen op vrijwilligers draait. Volgens de begroting huurt de stichting tussen de tweehonderd en driehonderd medewerkers in, die jaarlijks per persoon tussen dekosten. Hiernaast stroomt er van de bedragen die het ministerie van Financiën overmaakt, jaarlijks 240.000 euro via SGH naar een andere stichting van prinses Laurentien, de Number 5 Foundation. Dat blijkt uit de openbaar gemaakte begroting van de stichting.