VVD wil supporter die veld betreedt bestraffen

DEN HAAG (ANP) - De VVD wil dat het strafbaar wordt als supporters het veld betreden bij een wedstrijd in het betaald voetbal. Dat is een van een reeks plannen tegen voetbalgeweld die de partij woensdag presenteert. "We kunnen niet langer toezien hoe hooligans en ander tuig het voetbal ontsieren met geweld en het verpesten voor de rest", schrijft de partij.

Ook playbacken bij discriminerende spreekkoren moet volgens de VVD strafbaar worden. Dat zou handhaving makkelijker moeten maken, omdat hooligans nu nog in de rechtszaal kunnen ontkennen dat ze aan discriminerende spreekkoren meededen. De liberale partij wil dat clubs stadionverboden beter handhaven, bijvoorbeeld met gezichtsherkenning. Verder wil de VVD het afsteken van noodfakkels strafbaar stellen, en bij het afsteken van illegaal vuurwerk een "dubbele straf" eisen.

Een deel van de VVD-plannen staat ook al in de zogeheten 'Roadmap Gastvrij en Veilig Voetbal' waar voetbalorganisaties zoals de KNVB zich achter hebben geschaard. Ook die organisaties willen bijvoorbeeld doorzetten met de digitale meldplicht, waarbij overlastgevende supporters zich moeten melden om te controleren of ze zich aan een gebiedsverbod houden. En net als de VVD willen de voetbalorganisaties kosten van voetbalgeweld verhalen op de daders, betere camera's in stadions, en beter opgeleide stewards.