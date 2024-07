Peiling: Michelle Obama verslaat Trump zeer royaal

Terwijl Joe Biden halsstarrig vasthoudt aan zijn baan blijkt uit de peilingen dat de kans dat hij Donald Trump in november verslaat vel kleiner is geworden. De kiezers zagen vorige week live dat Biden een te oude man is voor het besturen van het rijkste en machtigste land van de wereld. In peilingen die zijn gehouden na het catastrofale debat zakt Biden een paar procent. Hij lag al achter en de kloof lijkt te groot geworden.

De kansen van andere Democraten zijn ook gepeild. Vice-president Harris, gouverneur Newsom, Pete Buttigieg, ze doen het in de peilingen wat beter dan Biden, maar niet goed genoeg.

Er is maar een potentiële Democratische kandidaat die Trump kansloos zou laten: Michelle Obama . In een Ipsos-peiling haalt de voormalig first lady 50 procent, tegen 39 voor Trump.