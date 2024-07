Tesla schiet ruim 10 procent omhoog op positief Wall Street

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag, na een wat aarzelende start, hoger geëindigd. Tesla maakte een koerssprong van 10,2 procent na de publicatie van meevallende cijfers over de leveringen van nieuwe elektrische auto's in het afgelopen kwartaal. Maandag werd het aandeel al 6 procent meer waard.

Het Amerikaanse bedrijf leverde in het tweede kwartaal bijna 444.000 auto's aan klanten, aanzienlijk meer dan de 387.000 stuks in het voorgaande kwartaal. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar gaat het om een daling van 4,8 procent. Marktkenners gingen echter uit van een grotere daling.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,4 procent op 39.331,85 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,6 procent op 5509,01 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,8 procent omhoog tot 18.028,76 punten. Op maandag, de eerste handelsdag van de tweede jaarhelft, waren nog plussen tot 0,8 procent op de koersenborden te zien.

Beleggers maakten zich aan het begin van de handelsdag zorgen over een toespraak van de Amerikaanse voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, maar dat was van korte duur. Powell zei dinsdag dat er meer aanwijzingen nodig zijn dat de inflatie daalt voordat de rente verlaagd kan worden. De centralebankpresident deed mee aan een paneldiscussie op het forum voor centrale bankiers van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra.

Naast Tesla, viel ook mediabedrijf Paramount Global (plus 5,7 procent) op bij de stijgers. Miljardair Barry Diller zou met zijn digitale mediaconglomeraat IAC een overnamebod op Paramount bestuderen.

Ook grote technologiebedrijven als Apple, Amazon.com en Alphabet waren gewild, met koerswinsten tot 1,6 procent.

Moderna klom 1 procent. De farmaceut heeft bijna 200 miljoen dollar ontvangen van de Amerikaanse overheid om de ontwikkeling van een nieuw mRNA-griepvaccin te versnellen. Het middel zou ook moeten beschermen tegen vogelgriepvirussen die in de Verenigde Staten in omloop zijn.