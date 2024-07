Pieter Omtzigt : ik doe het prima

Pieter Omtzigt vertelt in een interview met het ND dat hij het prima doet, ook in het idiote debat over de regeringsverklaring. Over de kwaliteit van dat debat is hij niet tevreden, maar wel over zijn eigen rol.

Een paar citaten:

Hij heeft Wilders goed laten weten dat die onverantwoord optreedt: ‘Zeer ongepast en dat heb ik hem publiekelijk gezegd in het debat. Met deze coalitie heb je soms geen oppositie nodig. Ik heb me voorgenomen om het op mijn eigen toonhoogte te vertellen wanneer ik het ergens niet mee eens ben.’

Het ligt aan anderen - en vooral aan de media - dat het teveel over incidenten gaat e te weinig over hoofdzaken. 'Ik vind dat kwalijk, omdat we in Nederland al twintig jaar kluitjesvoetbal spelen. Al twintig jaar loopt iedereen aan achter degene die iets geks zegt. ' Zelf draagt hij geen verantwoordelijkheid voor dat 'kluitjesvoetbal.'Ik probeer iedere keer terug te gaan naar de inhoud.’

‘Ik was de enige fractievoorzitter van de coalitie die al eerder op de ochtend met interrupties terug probeerde te gaan naar de inhoud en mijn mening gaf over wat ik van het debat vond. Ik heb bijvoorbeeld duidelijk gezegd wat ik van complottheorieën vind.’

Ook Omtzigt is niet tevreden over de eerste week van het kabinet. Maar hij kan het niet helpen.

U loopt al 21 jaar rond in Den Haag, in een gespannen politiek klimaat. Wat motiveert u om hier toch door te gaan?

‘De grote uitdagingen van Nederland. Ik heb samen met anderen een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het toeslagenschandaal en nu werk ik aan meer bestuurlijke vernieuwing. En nee het is vaak niet gemakkelijk in Den Haag. De energie haal ik meer van buiten deze vierkante kilometer. Deze vierkante kilometer slurpt mijn energie op.’

Hoe staat het met uw vertrouwen in dit kabinet?

‘Ik heb vertrouwen in dit extraparlementaire programkabinet. We wilden een opener debat, minder in de achterkamertjes. Dan zul je soms meer onenigheid zien. Democratie is een competitie van ideeën, laten we dáár fel over debatteren.’