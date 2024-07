Premier Schoof moet binnen maand weg uit Torentje vanwege brandgevaar

Premier Schoof was van plan om zo lang mogelijk in het Torentje te blijven. Het gebouw moet worden gerenoveerd, maar eerst Rutte en vervolgens Schoof probeerden die verbouwing uit te stellen.

Dat kan niet langer, vindt de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Hij moet eind augustus weg zijn.

De burgemeester had al aangegeven dat komende woensdag 31 juli eigenlijk de laatste dag zou zijn waarop premier Dick Schoof het Torentje zou moeten verlaten. Maar de premier en zijn ambtenaren krijgen nog vier weken de tijd om hun spullen te pakken. Voor elke week dat zij langer in het gebouw blijven, wordt het ministerie en het Rijksvastgoedbedrijf een boete opgelegd.De brandweer heeft in een advies aan de burgemeester laten weten dat het niet langer verantwoord is om van het historische gebouw gebruik te blijven maken.

'Na meerdere keren uitstel en steeds zwaardere risicobeperkende maatregelen is nu het moment gekomen dat we moéten stoppen', legt de burgemeester uit. 'Het belang van het werk van de medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken is groot en de vrees voor inbreuken op de cybersecurity is reëel – daar wil ik niets aan af doen – maar de fysieke veiligheid van mensen op en om het Binnenhof-complex gaat altijd vóór.'

Het ministerie van Algemene Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf krijgen vier weken de tijd om te voldoen aan het besluit. Als geen gevolg wordt gegeven aan het besluit moet een last onder dwangsom worden betaald van 100.000 euro per week, met een maximum van 1.000.000 euro.Vorige week zei een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken nog dat de premier nog tot de kerst in het Torentje zou blijven. Dat had volgens de woordvoerder te maken met ICT-problemen. De medewerkers zouden vervolgens in fases naar het ministerie van Binnenlandse Zaken vertrekken. Dat is een tijdelijke plek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het hele ministerie van Algemene Zaken tijdens de werkzaamheden bij Economische Zaken intrekt.