Turkije voert omstreden regelgeving in om zwerfhonden af te maken

Het Turkse parlement is akkoord gegaan met een maatregel waarmee straathonden of andere zwervende dieren die ziek of agressief zijn kunnen worden afgemaakt. De maatregel is fel omstreden en tegenstanders vrezen een slachting onder de naar schatting 4 miljoen straathonden in het land.

De regering vindt het noodzakelijk de dieren in te laten slapen die een gevaar vormen omdat ze agressief of ziek zijn of ziekten kunnen verspreiden. De regering wil straathonden die geen gevaar vormen vangen en in opvangcentra onderbrengen voor adoptie. Volgens critici is dit niet realistisch gezien het aantal dieren waarover het gaat.

De oppositiepartij CHP (Republikeinse Volkspartij) die de gemeente Istanbul en andere grote steden domineert, heeft gezegd dat zijn burgemeesters de maatregelen niet gaan uitvoeren.