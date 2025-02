Reacties op dood Bolkestein: Wilders heeft 'zoveel van hem geleerd'

Frits Bolkestein was "een politieke grootheid van jewelste, een van de beste ooit van dit land en een zeer aimabele man". Zo reageert PVV-leider Geert Wilders op X op het overlijden van de voormalige VVD-leider.

Bolkestein was politiek leider van de VVD toen Wilders in 1990 als fractiemedewerker van die partij zijn eerste stappen zette in de landelijke politiek. "Ik heb zoveel van hem geleerd", zegt hij. "Rust zacht beste Frits."

'Warme man met humor'

NAVO-topman en oud-VVD-leider Mark Rutte gaat de overleden Frits Bolkestein missen als inspiratiebron en "bovenal een warme man met humor". "Frits was een prachtig mens", aldus Rutte.

Rutte en Bolkestein "bleven elkaar tot het einde toe zien en spreken", laat de secretaris-generaal van de NAVO weten. "Tot op hoge leeftijd kon ik rekenen op zijn betrokkenheid."

'Kleurrijk en onverschrokken denker'

NSC-voorman Pieter Omtzigt herinnert zich Frits Bolkestein als "een kleurrijk en onverschrokken denker". De overleden oud-VVD-leider heeft veel betekend "voor zijn partij en Nederland en zal nog lang in onze herinnering blijven", aldus Omtzigt op X.

"In zijn Haagse jaren wist hij een grote stempel te drukken op de politiek en op het publieke debat", schrijft Omtzigt. "Op een aantal belangrijke dossiers keek hij ook nadrukkelijk verder dan de waan van de dag of het jaar."

'Messcherpe intellectueel'

"Frits Bolkestein was een messcherpe intellectueel die zijn stempel drukte op de Nederlandse politiek", reageert D66-voorman Rob Jetten op het overlijden van de oud-VVD-leider. "Als klassiek rechtse liberaal stond hij mede aan de basis van het paarse kabinet met sociaaldemocraten en sociaalliberalen." Jetten condoleert Bolkesteins familie en dierbaren.

De VVD legt in een afscheidsbericht over Bolkestein de nadruk op de blijvende invloed van de oud-partijleider op de partij en de politiek. "Frits was zijn tijd altijd ver vooruit - een visionair, een briljante geest en een onvermoeibare verdediger van vrijheid en verantwoordelijkheid."

Blijvende inspiratiebron

"We zullen Frits Bolkestein herinneren als een groot liberaal", aldus de partij. "De combinatie van zijn lef en zijn grote intellectuele vermogen stelde hem in staat boven partijpolitiek uit te stijgen. Zijn nalatenschap is een blijvende inspiratiebron voor allen die geloven in vrijheid en verantwoordelijkheid als leidende principes in de politiek."

De VVD memoreert de essays die Bolkestein schreef, een "onschatbare bijdrage" aan het Nederlandse liberalisme, en de relatief conservatieve migratiekoers die hij inzette. "Bolkestein stond in de jaren 90 alleen met zijn pleidooi voor een ander immigratiebeleid."

Volgens de partij zei Bolkestein twee jaar geleden dat realisme de grootste bijdrage van de VVD aan Nederland is. "Dat realisme zal ons blijven leiden", schrijft de VVD, die een onlinecondoleanceregister heeft geopend.