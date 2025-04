Schoof niet bij 'lintjesdebat', stuurt Faber alleen naar Kamer (plus de brief van Faber)

Minister-president Dick Schoof is woensdag niet bij het Kamerdebat waarin asielminister Marjolein Faber zich moet verantwoorden voor het weigeren van haar handtekening onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vrijwilligers die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de premier. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil de premier er wel bij hebben, omdat de eenheid van zijn kabinet in het geding zou zijn.

Dit is de tekst van de brief van Faber aan de Kamer:

Zoals bekend hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als stelselverantwoordelijke, en de minister-president vanwege de goede werking van het decoratiestelsel besloten om de voordrachten te ondertekenen. Hierover zijn alle vice-ministers-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als stelselverantwoordelijke voor het decoratiestelsel en ik vooraf geïnformeerd. Hiermee kon dit besluit op draagvlak rekenen binnen het kabinet. In het vragenuur van heden heb ik toegelicht waarom ik een aantal voordrachten voor de Koninklijke Onderscheidingen niet heb getekend. Ik heb tevens gezegd dat het besluit van de minister van BZK en de minister-president mede namens mij is. Dit betekent dat ik het besluit onderschrijf. Dit is blijkbaar niet voldoende overgekomen in het vragenuurtje van vandaag, ook heb ik te vaak gewezen op mijn overwegingen om de voordrachten niet te ondertekenen en dat betreur ik.

Ik hecht eraan te benadrukken dat ik 100% achter het besluit van de minister-president sta en er dus volledige eenheid van kabinetsbeleid is. Deze brief is opgesteld mede namens de minister-president.

M.H.M. Faber - van de Klashorst

Minister van Asiel en Migratie