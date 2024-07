Schoof nu al klem tussen Wilders en de VVD

Nog nooit had Nederland een regering met zoveel Hongaarse invloed. En vooral de politieke vriendschap tussen Geert Wilders en Victor Orban is van belang.

Orban probeert al tien jaar de EU te beschadigen van binnenuit. Of hij dat doet in opdracht van Poetin of uit eigen overtuiging is niet bekend. Feit is dat Poetin blij is met de schade die Orban aanricht en dat is Geert Wilders ook.

Maar nu Hongarije een half jaar voorzitter is van de EU heeft Orban zijn hand overspeeld. Hij reisde n de eerste week van zijn voorzitterschap naar Poetin om te spreken over Oekraine.

De meeste andere EU-landen zijn daarover zeer ontstemd. De EU stuurt gedurende het Hongaarse voorzitterschap geen politieke afgevaardigden naar Budapest. Een aantal EU-landen doet hetzelfde.

Maar Schoof had niet de ruimte om ook een Nederlandse boycot af te kondigen. Dat zou Wilders hem zeer kwalijk nemen.

Maar de VVD eist dat ook Schoof Orban boycot. Kamerlid Thom van Campen heeft hierover Kamervragen ingediend. ,,Als je in zo'n onstuimige wereld met een zogenaamde vredesmissie komt als Orbán deed, dan is dat een flagrante provocatie", zegt Van Campen in het AD.

Of Schoof bij zijn koers van maandag blijft, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de premier verwijst voor beantwoording van vragen hierover naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat beraadt zich nog op een reactie.

Na de VVD-vragen kwam dinsdag ook Nieuw Sociaal Contract met een reeks vragen over de kwestie, al dringt de partij van Pieter Omtzigt niet direct aan op het volgen van de Europese Commissie met de Orbán-blokkade. Wel wil NSC weten of het kabinet ‘bereid is’ om ‘gevolgen te verbinden’ aan het handelen van de Hongaarse regering, bijvoorbeeld bij de Defensiesamenwerking.