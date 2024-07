Geen waarnemers meer van Nijmegen4Palestine bij Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Actiegroep Nijmegen4Palestine heeft geen "waarnemers" meer langs de route van de Vierdaagse. Die observeerden volgens een woordvoerster in de ochtend of wandelaars symbolen droegen van het Israëlische leger. Wel demonstreren zo'n twintig mensen met Palestijnse sjaals om het gezicht en protestborden na de finish op de weg waar de deelnemende militairen langslopen naar Kamp Heumensoord. De politie houdt een oogje in het zeil.

De actiegroep kondigde eerder aan dat ze als 'burgerwacht' wandelaars wilde aanspreken als er symbolen te zien zouden zijn van het Israëlische leger. Volgens de woordvoerster is er van 10.00 uur tot 12.00 uur gekeken en is er niemand aangesproken.

Het protest op de Coehoornstraat, dat rond 12.15 uur begon, richt zich onder meer tegen het feit dat de organisatie geen verbod heeft afgekondigd voor deelname van Israëlische soldaten. Volgens de woordvoerster wil de actiegroep door hier te gaan staan, voorkomen dat andere lopers last hebben van onnodige spanningen of onrust. "We vonden het de netste manier om het zo te doen."

Duim

De honderden militairen die voorbij komen, slaan weinig acht op de betogers. Op het moment dat de betogers 'free free Palestine' scanderen, zingt een passerend militair detachement luidkeels 'Hey yo Captain Jack'. Een Nederlandse soldaat steekt onopvallend een duim omhoog richting de actievoerders als hij langs loopt.

De organisatie van de Vierdaagse liet eerder weten dat er geen Israëlische militairen meelopen. Ook Israëlische veteranen niet. Wel zijn er burgerdeelnemers met een Israëlisch paspoort.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zei maandag dat hij "eigenstandig ingrijpen door een burgerwacht" niet zal tolereren. Mocht de groep de burgerwacht inzetten, dan zal waar mogelijk "direct worden ingegrepen", aldus Bruls. Een woordvoerster van de gemeente zegt dinsdagmiddag de situatie nauwlettend te volgen.