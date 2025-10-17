ECONOMIE
Peiling: sterke opmars D66, PVV valt nog verder terug

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 17 oktober 2025 om 6:57
ANP-539037728
De jongste peiling van Ipsos, met nog twee weken te gaan, toont tamelijk grote verschuivingen. Wat opvalt is dat het midden - CDA en D66 - oprukt.
  • De PVV valt verder terug: in 2023 haalde Wilders nog 37 zetels, nu zouden dat er nog maar 29 zijn
  • Het CDA zit de PVV met 25 zetels op de hielen en kan de grootste partij worden
  • GL/PvdA valt terug: in 2023 25 zetels, nu drie minder
  • Het meest opvallende: D66, in 2023 op 9 zetels, staat nu op 18, en nadert GL/PvdA
  • Ja21 staat nog steeds op forse winst, maar valt wat terug ten opzichte van eerder peilingen. Nu op
unnamed (10)
Waarom groeit D66 en waar komen de nieuwe D66-kiezers vandaan?
D66 wint kiezers doordat het zichzelf succesvol positioneert als vangnet voor ontevreden kiezers uit verschillende hoeken die een gematigde middenpartij zoeken. Lijsttrekker Rob Jetten speelt hierbij een belangrijke rol. Zijn optreden bij het RTL-debat wordt expliciet genoemd door overstappende kiezers. D66-kiezers beschouwen hem als een sympathieke en sterke leider.
Bonntenbal en Jetten: 
Ipsos: Nu de CPB-doorrekening is gepubliceerd en de eerste grote debatten hebben plaatsgevonden, is de campagne echt losgebarsten. Met name het RTL-debat heeft enig effect op de kiezersvoorkeuren. De optredens van Jetten (39%) en Bontenbal (37%) werden door kijkers – met afstand – het best gewaardeerd. Timmermans en Yesilgöz worden daarna ongeveer net zo vaak genoemd als beste debaters bij dit debat. Hierbij moet worden opgemerkt dat het debat relatief vaak werd bekeken door kiezers van VVD, D66 en CDA en minder door kiezers van GL-PvdA en PVV.

