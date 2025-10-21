Wereldbank: wederopbouw Syrië kost 216 miljard dollar

WASHINGTON (ANP) - De wederopbouw van Syrië gaat volgens de Wereldbank zo'n 216 miljard dollar (186 miljard euro) kosten. Dat is tien keer de omvang van de hele Syrische economie in 2024. Zonder internationale hulp redt Syrië dat niet, aldus de organisatie.

De Wereldbank schat de kosten tussen de 140 miljard en 345 miljard dollar, met 216 miljard als "behoudende beste inschatting". Voor de wederopbouw van woongebouwen is alleen al 75 miljard nodig, voor infrastructuur 83 miljard.

Veruit het meeste geld (ruim 64 miljard dollar) is volgens de Wereldbank nodig voor het gouvernement Aleppo. Daarna volgen Rif Dimashq, met als hoofdstad Damascus, en Homs.

Andere landen moeten Syrië volgens de Wereldbank helpen, gezien de staat van de economie. "Collectieve toezeggingen, een gecoördineerde aanpak en een veelomvattend, gestructureerd steunprogramma zijn essentieel om Syrië bij te staan op het pad naar herstel en ontwikkeling op lange termijn", aldus Midden-Oosten-chef Jean-Christophe Carret.