“Suikertaks in deze vorm dient alleen maar om de staatskas te vullen”

Sapfabrikanten voegen een scheutje zuivel toe aan hun frisdranken, en omzeilen zo de suikertaks. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop deze belasting op frisdrank is ingevoerd, zegt directeur Ilco Kwast van frisdrankproducent Vrumona.

“Dat is precies wat het uitlokt, het zijn de vrijheden die je biedt door zulke maatregelen op zo’n manier in te voeren”, aldus Kwast in de BNR-podcast CMOtalk . De managing director had graag een gedifferentieerd ingevoerde suikertaks gezien, maar helaas. “In plaats daarvan kwam er eenover alle frisdranken, waarbij de definitie van frisdrank ook nog ruimte biedt om bijvoorbeeld met ingrediënten te 'spelen', zoals de toevoeging van zuivel.