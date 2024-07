Xi pleit tijdens bezoek Orbán voor bestand in Oekraïne

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De Chinese leider Xi Jinping heeft tijdens een verrassingsbezoek van de Hongaarse premier Viktor Orbán gepleit voor een bestand in Oekraïne. Xi verklaarde volgens staatsmedia dat de internationale gemeenschap de basis moet leggen voor een "rechtstreekse dialoog en onderhandelingen" tussen de strijdende partijen.

Orbán schreef op sociale media dat China een sleutelrol heeft bij het creëren van de omstandigheden waaronder vrede mogelijk is. "Daarom ben ik naar Beijing gegaan voor een ontmoeting met president Xi, slechts twee maanden na zijn officiële bezoek aan Boedapest." China presenteerde zich tijdens de Oekraïneoorlog als neutrale partij, maar heeft wel nauwe banden met Rusland.

Hongarije is sinds deze maand tijdelijk EU-voorzitter. Orbán vertrok daarop naar Oekraïne, Rusland en China. Ook gaat hij nog naar de VS. De premier spreekt over een vredesmissie en wekt daarmee chagrijn in Brussel en Europese hoofdsteden. De Duitse vicekanselier Robert Habeck zei in Stuttgart tegen journalisten dat Orbán niet voor heel Europa spreekt.