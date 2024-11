Schoof: notulen ministerraad gaan we echt niet openbaren

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof peinst er niet over de notulen van de veelbesproken ministerraad van afgelopen maandag te openbaren. Het gespreksverslag is staatsgeheim en blijft voorlopig ook geheim, aldus de premier.

Staatssecretaris Nora Achahbar (Financiën, NSC) stapte vrijdag op, naar verluidt vanwege uitlatingen die in die ministerraad zijn gedaan. Er zou niet alleen over "pus" en "kut-Marokkanen" zijn gesproken, maar er zou ook zijn gesuggereerd dat antisemitisme in de genen van moslims zou zitten. Dat laatste schrijven bronnen toe aan PVV-asielminister Marjolein Faber.

Vanwege de berichten in de pers komt vanuit oppositiepartijen de roep om de notulen van de ministerraad te openbaren. Die zijn normaal gesproken nog 25 jaar staatsgeheim. Schoof wil niet ingaan op de uitlatingen die in de media zijn verschenen, maar suggereerde in zijn persconferentie wel kort dat de uitspraken toch niet als zodanig zijn gedaan. Vervolgens ging hij er niet meer op in.