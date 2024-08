Trump is boos dat hij toch nog kan verliezen

Donald Trump leek weken geleden op weg naar de overwinning en de macht.

"Op de conventie was het game over en de Democraten realiseerden zich dat," zegt Richard Porter, een lid van het Republikeins Nationaal Comité tegen de Washington Post . "Het voelde alsof het te mooi was om waar te zijn, en dat was het ook."

Trump bevindt zich nu in een strijd die hij lijk te gaan verliezen en zonder plan om het tij te keren.

"De Trump-campagne heeft nooit iets als vanzelfsprekend beschouwd en we vechten altijd alsof we de underdogs zijn," zei Steven Cheung, een woordvoerder van Trump, in een verklaring. "Dat is vooral waar na een moordaanslag op president Trump in de aanloop naar de Conventie. Onze enige taak is om president Trump te helpen de verkiezingen te winnen en we gaan de remmen los gooien van het gevaarlijk liberale Kamala-Walz ticket."

Maar voor het eerst sinds Trump zijn dominantie in de Republikeinse nominatiestrijd vestigde, heeft zijn campagne het publiekelijk moeilijk om de dagelijkse nieuwscyclus in goede banen te leiden, omdat de opwinding rond Harris samen met haar campagneactiviteiten is toegenomen. Mensen dicht bij de campagne vroegen zich af waarom Trump en zijn team slecht voorbereid leken, aangezien ze na het rampzalige debat van Biden op 27 juni al wekenlang speculeerden dat Harris de genomineerde zou worden.

Maar de feeststemming was kennelijk te groot om voorbereidingen te treffen voor het geval Biden het zou opgeven.

"Wat er de afgelopen weken is gebeurd, is dat we een echte race hebben. Dit is een echte presidentiële campagne. De Biden-Trump-versie hiervan was één evenement per week van elke kandidaat, zeer zelden op het campagnetraject en geen echte betrokkenheid," zei Kevin Madden, een Republikeinse strateeg die werkte voor de presidentiële inspanningen van Mitt Romney in 2012. "Nu wordt dit een van die campagnes waar strategieën belangrijk zijn, middelen belangrijk zijn, tijd belangrijk is en er niet veel ruimte is voor fouten."

Harris zal deze week zes staten bezoeken. Naast interviews is het enige evenement dat Trump heeft gepland een rally in Montana, een staat waar hij vrijwel zeker met dubbele cijfers zal winnen. Democraten vragen zich af hoe het gaat met de operatie van Trump, terwijl de adviseurs van de voormalige president opmerken dat hij al 21 maanden campagne voert.

"Van alle weken waarin hij het momentum van Kamala Harris moet afremmen, had je verwacht dat hij deze week heel agressief zou zijn," zei Simon Rosenberg, een Democratische strateeg.

En hij vervalt tot frustratie van zijn team weer in persoonlijke aanvallen op Harris en Walz.

"Ik wist niet dat Harris zwart was tot een aantal jaar geleden toen ze toevallig zwart werd en nu wil ze bekend staan als zwart. Dus, ik weet het niet, is ze Indisch of is ze Zwart?" zei Trump.