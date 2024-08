Kamala Harris doet alsof ze zwart is, denkt Trump

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft woensdag opnieuw uitgehaald naar zijn vermoedelijke Democratische tegenkandidate, Kamala Harris. De Republikein beschuldigt haar ervan "zwart te zijn geworden" uit electoraal belang. Dat zei hij tijdens een vraag-en-antwoordsessie met zwarte Amerikaanse journalisten in Chicago.

"Ze is zwart geworden. Ze was door en door Indiase en plots veranderde ze en was ze zwart", aldus Trump. Harris heeft een Jamaicaanse vader en een Indiase moeder.

Het evenement in Chicago verliep bijzonder verhit. Zo beschuldigde Trump een journalist er meermaals van nepnieuws te verspreiden. Tot noemenswaardige uitweidingen van Trump hoe hij voor zwarten nijpende kwesties als toegang tot de zorg, raciale inkomensongelijkheid of politiegeweld als president wil aanpakken, leidde de vraag- en antwoordsessie niet.

Harris reageerde woensdagavond (lokale tijd) op Trumps opmerkingen tijdens een toespraak voor een historisch zwarte studentenvereniging in de Texaanse stad Houston. Ze noemde zijn beschuldigingen "dezelfde oude show" waarin het draait om "verdeeldheid zaaien en gebrek aan respect". En: "Het Amerikaanse volk verdient beter."