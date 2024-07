Trump moffelt opmerkingen Vance weg als 'liefde voor het gezin'

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump steunde maandag zijn running mate, senator J.D. Vance, nadat diens opmerkingen over "kinderloze kattenvrouwtjes" viraal waren gegaan. Dat deed Trump in een interview met de rechtse zender Fox News.

De bewust opmerkingen van Vance stammen uit 2021, toen hij vicepresident Kamala Harris en andere Democraten bekritiseerde als "een stel kinderloze kattenvrouwtjes die ongelukkig zijn met hun eigen leven". Vances uitlatingen kwamen weer bovendrijven toen Trump hem koos als kandidaat voor het vicepresidentschap. Binnen Trumps campagne zou worden gevreesd dat deze uitspraken slecht vallen bij vrouwelijke kiezers.

Trump zei in het interview dat hij geen hogere waarde hecht aan mensen met kinderen. "Weet je, je ontmoet niet de juiste persoon, of je ontmoet helemaal niemand. Maar je bent net zo goed, in veel gevallen veel beter dan iemand die in een gezinssituatie zit," zei Trump.

Gezinssituatie

Volgens Trump probeerde Vance, die een moeilijke jeugd had en grotendeels werd opgevoed door zijn grootmoeder, slechts te laten zien hoeveel waarde hij hecht aan het gezinsleven. "Hij groeide op in een zeer interessante gezinssituatie en hij vindt dat familie goed is. En ik denk niet dat daar iets mis mee is," zei Trump.

Harris heeft twee stiefkinderen met haar man, advocaat Doug Emhoff. Emhoffs ex-vrouw hekelde de uitspraken van Vance en beschreef Harris als een "liefdevolle, verzorgende, fel beschermende" co-ouder.

Debat

In het Fox News-interview werd Trump ook gevraagd of hij op 10 september debatteert met Harris, de vermoedelijke Democratische presidentskandidaat nadat president Joe Biden uit de race stapte. Oorspronkelijk stond voor die dag een debat met Biden gepland. "Ik zal waarschijnlijk uiteindelijk met haar debatteren", zei Trump. "Maar ik kan ook een argument aanvoeren om het niet te doen." Wat dat argument is, liet hij in het midden.