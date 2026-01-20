Trump meldt 'erg goed' telefoongesprek met Rutte over Groenland

De Amerikaanse president Donald Trump zegt een "erg goed" telefoongesprek over Groenland te hebben gehad met NAVO-topman Mark Rutte. "Ik heb ingestemd met een bijeenkomst van de verschillende partijen in Davos, Zwitserland", schrijft Trump op zijn platform Truth Social. "Zoals ik heel duidelijk aan iedereen heb uitgelegd, is Groenland van cruciaal belang voor de nationale en wereldwijde veiligheid. Er is geen weg terug, daar is iedereen het over eens!"

Trump heeft herhaaldelijk aangegeven dat zijn regering Groenland wil inlijven. Dat zet de relatie met Europese bondgenoten van zijn land onder grote druk. De president deelde op zijn sociale media ook afbeeldingen, mogelijk met AI gemaakt, om zijn punt kracht bij te zetten. Het gaat onder meer om een illustratie waarop te zien is hoe hij de Amerikaanse vlag plant op Groenland. Op een bordje staat dat het grote eiland sinds 2026 Amerikaans grondgebied is.