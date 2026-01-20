Sydney sluit stranden vanwege aanvallen door haaien

De Australische stad Sydney heeft dinsdag 34 stranden afgesloten voor bezoekers vanwege vier aanvallen door haaien in twee dagen tijd, aldus plaatselijke autoriteiten.

Maandagavond werd een man door een haai gebeten. Hij werd door strandgangers uit zee gehaald en mensen verleenden eerste hulp, totdat de hulpdiensten arriveerden, aldus de politie.

De man liep ernstige verwondingen aan zijn benen op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie wijzen de verwondingen erop dat het om een grote haai gaat. Ook een jongen die zondag werd gebeten, raakte zwaargewond aan zijn benen.