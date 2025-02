Trump probeert Oekraine 500 miljard af te perzen

De regering Trump eist 500 miljard inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen van Oekraïne, volgens een concept dat The New York Times in handen heeft gekregen. Oekraïne krijgt in ruil geen veiligheidsgarantie.

De voorgestelde overeenkomst zou de drie jaar durende alliantie van de Verenigde Staten met Oekraïne in de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog verschuiven naar een commerciële basis. Het conflict is tot nu toe vooral een strijd om Oekraïne en het Europese continent te beschermen tegen een autoritaire dreiging van Rusland. Trump wil er ruilhandel van maken. Oekraïne moet de komende jaren 500 miljard betalen uit de toekomstige opbrengst van de delving van zeldzame metalen. Het land krijgt er niet iets voor terug: het is al terugbetaling van de steun die de VS de afgelopen jaren hebben geleverd. Die bedroeg overigens 200 miljard.

Oekraïne heeft geprobeerd om niet te buigen voor Amerikaanse eisen op het gebied van natuurlijke rijkdommen, maar staat onder zware druk van president Trump, die toegang tot de minerale rijkdommen van Oekraïne ziet als een noodzakelijke terugbetaling voor de miljarden die de Verenigde Staten aan Oekraïne hebben gegeven voor de oorlog tegen Rusland.

Het komt neer op een soort herstelbetalingen voor een oorlog die Oekraïne niet is begonnen. Maar Trump houdt vol dat dat wel zo is.