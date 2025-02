Trump ontslaat legerleiding: te woke en te weinig MAGA

President Trump heeft de hoogste militaire officier van het land ontslagen als onderdeel van een angstaanjagende vrijdagavondzuivering in het Pentagon de selectie van de hoogste militaire leiders van het VS politiseert.

Gen. Q. Brown jr., viersterren gevechtspiloot bekend als C.Q. en slechts de tweede Afro-Amerikaan werd die de baan van voorzitter bekleedde, wordt vervangen door een weinig bekende gepensioneerde driesterren generaal van de luchtmacht, Dan Caine, die zich geliefd maakte bij de president toen ze elkaar zes jaar geleden in Irak ontmoetten.

In totaal werden zes leiders van het Pentagon ontslagen, waaronder admiraal Lisa Franchetti, de eerste vrouw aan het hoofd van de marine; generaal James Slife, de vice-chef van de luchtmacht; en de topadvocaten van het leger, de marine en de luchtmacht.

De beslissing om generaal Brown te ontslaan, die Trump aankondigde in een bericht op Truth Social, weerspiegelt de nadruk die de president legt op het feit dat de leiding van het leger te zeer verstrikt is in woke, de rol van het leger als strijdmacht om het land te verdedigen uit het oog heeft verloren en uit de pas loopt met zijn "America First" beweging.