DE BILT (ANP) - In Friesland en in het Waddengebied komt zondagochtend plaatselijk dichte mist voor. Dat kan hinderlijk zijn voor het verkeer. Het zicht is minder dan 200 meter.

Het KNMI heeft code geel uitgeroepen.

De mist verdwijnt aan het einde van de ochtend weer, meldt het KNMI.