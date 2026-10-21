Tweede Kamerleden gebruiken massaal AI. Vooral BBB kan er wat van

68 Tweede Kamerleden spraken dit jaar in debatten teksten uit die grotendeels door AI zijn gegenereerd. AI-gebruik blijkt wijdverbreid in de Kamer: in bijna tweederde van de debatten sprak ten minste één Kamerlid een tekst uit die uit een chatbot was komen rollen. Dat komt neer op bijna 300 bijdragen sinds 1 januari dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer, met behulp van AI-scanner Pangram.

Kamerleden van over het hele politieke spectrum gebruiken AI bij het schrijven van hun debatbijdragen. Voormalig Pro-Kamerlid Esmah Lahlah, momenteel wethouder in Amsterdam, voert de lijst van veelgebruikers aan: ze las AI-teksten voor in 4 van de 5 debatten waar ze aan meedeed. Ze wordt gevolgd door Rachel van Meetelen (PVV), Fatimahzra Belhirch (D66) en Wendy van Eijk (VVD).