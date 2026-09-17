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BBB wil ondanks motie van wantrouwen verder praten met kabinet

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 22:31
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DEN HAAG (ANP) - De BBB wil verder meepraten over de begroting, hoewel de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet heeft gesteund. Partijleider Henk Vermeer wil nog steeds ingaan op de uitnodiging voor gesprekken die premier Rob Jetten komende dagen zal versturen. Die vindt het op zijn beurt "raar" dat Vermeer alsnog aan tafel wil na steun voor de motie van wantrouwen.
Volgens Vermeer was de steun voor de PVV-motie vooral "een signaal", omdat het kabinet volgens hem "op geen enkele manier wil bewegen op het stikstofdossier". Hij heeft er "vertrouwen in dat het kabinet bij zinnen komt".
Jetten maakt uit het stemgedrag van de BBB op dat de partij geen behoefte heeft om verder te praten, zei hij na afloop van de Algemene Politieke Beschouwingen tegen verzamelde pers. Hij hoort graag zelf van Vermeer of hij dat toch wil.
De BBB heeft in de Eerste Kamer elf zetels en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Dat er zonder de BBB geen 'route over rechts' is voor zijn begroting, weerspreekt Jetten. "Er zijn allerlei varianten mogelijk", zei hij zonder verder uit te weiden.
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