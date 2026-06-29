Breinrot: advocatenkantoren in paniek door fors stijgende AI-prijzen

Eerst afhankelijk maken voor een prikkie en daarna de prijzen hard omhoog gooien. Het is een beproefd concept.

De kosten van AI -software voor de juridische sector lopen op. Dat schrijft het FD. Voor veel advocatenkantoren komt die prijsstijging als een verrassing. "Ik krijg verschillende kantoren in paniek aan de telefoon die vragen hoe ze dit nog moeten bekostigen", zegt Elgar Weijtmans, voormalig IT-advocaat en hoofd technologie bij HVG Law.

Legora, een bekend AI-platform voor juristen, kondigde deze week aan het prijsmodel van zijn meest geavanceerde product te wijzigen. In plaats van een vast abonnementsbedrag betalen klanten voortaan op basis van het daadwerkelijke gebruik van de tool. De kosten kunnen daardoor flink oplopen.

200% stijging

De huidige prijzen voor dit soort tools variëren momenteel tussen de 100 en 300 euro per gebruiker per maand. "De advocatenkantoren die van de allerbeste modellen gebruik willen blijven maken zullen er rekening mee moeten houden dat de AI-kosten zo'n twee tot drie keer hoger zullen uitvallen", denkt Douwe Groenevelt, legaltechexpert bij Datacation.

"Vrijwel alle advocatenkantoren hebben inmiddels een AI-systeem aangeschaft. In de meeste gevallen betalen zij een vast bedrag per gebruiker per maand", zegt Weijtmans. "Lange tijd leek dat houdbaar. Inmiddels blijkt dat voor veel leveranciers niet langer rendabel." Volgens de door het FD gesproken deskundigen zullen andere grote aanbieders van juridische AI hun prijsmodel in de nabije toekomst op eenzelfde manier als Legora aanpassen.