Zoek je een koopwoning, dan merk je het misschien al: de gekte neemt af. De hypotheekrente is in september in korte tijd fors gestegen, en dat begint zichtbaar te worden op de woningmarkt , waar kopers voorzichtiger worden. Het overbieden is niet meer vanzelfsprekend en woningen staan weer wekenlang te koop.

De rente steeg in twee weken met 0,35 procentpunt

Het laagste NHG-tarief voor tien jaar vast steeg tussen 8 en 23 september van 3,78% naar 4,13%, een toename van 0,35 procentpunt, meldde Vastgoed Actueel op basis van cijfers van Geld.nl. Volgens Geld.nl behoort die stijging tot de grootste sinds 2022. Hypotheekexpert Jaap de Jong van Geld.nl noemde de beweging uitzonderlijk: "Dit soort weekstijgingen hebben we in de afgelopen jaren maar een enkele keer voorbij zien komen."

Afgelopen week verhoogden veel geldverstrekkers hun hypotheekrente, sommige zelfs twee keer. De gemiddelde rente voor tien jaar vast met NHG steeg in één week van 4,22% naar 4,38%, aldus Van Bruggen Adviesgroep. De weekstijging is groter dan circa 99% van alle weekstijgingen sinds 2004, becijferde De Hypotheekshop. Eerder schreven wij al wat de stijgende rente betekent voor je maandlasten. Maar het effect reikt verder dan je maandbedrag: het verandert de hele dynamiek op de koopwoningmarkt.

Bij een hypotheek van €400.000 kost alleen al de stijging van september je bijna €970 per jaar extra.

Minder bezichtigingen, minder biedingen

De afkoeling was al eerder zichtbaar. Het gemiddelde overbiedingspercentage nam in het eerste kwartaal van 2026 voor het tweede kwartaal op rij af: van 5,2% naar 4,7%. Het percentage woningen waarbij werd overboden daalde van 73% naar 71,4%. Het aantal bezichtigingen per woning lag 7,9% lager dan een kwartaal eerder, aldus data van Huispedia.

Uit een enquête onder NVM-makelaars bleek dat 35% merkt dat kopers voorzichtiger zijn geworden. Ze nemen langer de tijd voor een beslissing of stellen de aankoop zelfs volledig uit. De gemiddelde verkooptijd liep op naar 32 dagen. Dat is historisch gezien nog steeds snel, maar het contrast met de krappe markt van twee jaar geleden is duidelijk voelbaar.

Minder kijkers, minder biedingen, langere verkooptijd. De woningmarkt koelt meetbaar af.

De markt splitst in tweeën

In het tweede kwartaal van 2026 daalde het percentage biedingen boven de vraagprijs verder naar 70,5%. Opvallend is het groeiende verschil tussen goed geprijsde en overgeprijsde woningen. Op woningen met een prijsverlaging werd fors minder overboden: gemiddeld 3,2% tegenover 4,8% landelijk. Bijna een derde van die afgeprijsde woningen werd zelfs onder de nieuwe, al verlaagde vraagprijs verkocht.

De stijgende hypotheekrente is volgens Maxim Bours, CEO van dataplatform Huispedia, een belangrijke oorzaak. Het budget van de gemiddelde koper is al snel met tienduizend euro afgenomen, waardoor kopers minder kunnen overbieden. Eerder dit jaar waarschuwde hij: als de rente hoog blijft of verder toeneemt, zal de afkoeling doorzetten. Met de forse rentestijging van september lijkt dat scenario bewaarheid te worden.

Wat je nu kunt doen