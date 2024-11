Van Vroonhoven: tweet Wilders over Idsinga was 'niet fraai'

Het bericht dat PVV-leider Geert Wilders vorige week op X plaatste over de beleggingen van de afgetreden staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën) was "niet fraai", vindt plaatsvervangend NSC-leider Nicolien van Vroonhoven. Tegelijkertijd wil ze de sfeer in Den Haag niet terugbrengen tot Wilders' tweets: "Het zit breder dan dat."

Toen RTL vorige week berichtte dat Idsinga niet wilde zeggen in welke bedrijven hij belangen had, schreef Wilders op X: "Lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd, dus maar beter openbaar maken die miljoenenbelangen NSC-Staatssecretaris Idsinga!" Enkele dagen later trad Idsinga af. De NSC'er wees daarbij op de "omgangsvormen en toon in het politieke debat", waardoor hij was "geraakt".

Wilders' tweet was "de druppel", zegt Van Vroonhoven. Ze heeft na Idsinga's aftreden contact gehad met de PVV-leider. "We hebben de afgelopen week doorgenomen. En wat dat betreft hebben we ook tegen elkaar uitgesproken dat we goed moeten kijken hoe we met elkaar omgaan."

Van Vroonhoven wil niet zeggen welke omgangsvormen behalve de berichten van Wilders de aanleiding geweest kunnen zijn voor het vertrek van Idsinga. Op herhaaldelijk aandringen van de pers antwoordt ze: "Nogmaals, dan moet u bij hem zijn."

De NSC-politica zegt ook dat haar partij druk bezig is een opvolger te vinden voor Idsinga. Ze hoopt dat die persoon ook "het belastingplan kan doen". Maar Van Vroonhoven noemde nog geen tijdpad. Vrijdag buigt de Tweede Kamer zich over een reeks wetsvoorstellen uit het belastingplan.