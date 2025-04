Vertrouwen in de EU is hoger dan ooit: deze landen zijn het blijst met de Europese Unie

De steun voor het EU-lidmaatschap is nog nooit zo hoog geweest, blijkt uit de nieuwste Eurobarometer van het Europees Parlement. Maar liefst 74 procent van de Europeanen zegt dat hun land baat heeft bij het EU-lidmaatschap, het hoogste percentage sinds de vraag in 1983 voor het eerst werd gesteld. Vrede en veiligheid worden het vaakst genoemd als belangrijkste voordelen van de Unie.

De enquête, uitgevoerd in de winter van 2025, laat zien dat Europese burgers een duidelijke wens hebben: een sterker Europa dat hen beschermt tegen mondiale dreigingen. Twee derde van de ondervraagden wil dat de EU een grotere rol speelt op het gebied van veiligheid. Vooral jongeren zijn uitgesproken in hun wens om Europa daadkrachtiger te zien optreden.

“Twee derde van de Europeanen wil dat de EU een grotere rol speelt in hun bescherming. Dit is een duidelijke oproep tot actie waar we op zullen reageren”, stelt Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement. “Europa moet vandaag in actie komen, anders loopt het risico morgen voorbijgestreefd te worden.”

Opvallend is de grote onderlinge variatie tussen landen: in Zweden steunt 87 procent een sterkere EU-rol, terwijl dit in Polen en Roemenië onder de 50 procent ligt.

Defensie en economie

Burgers willen vooral dat de EU inzet op defensie (36 procent), concurrentiekracht en industrie (32 procent) en energieonafhankelijkheid (27 procent). Tegelijkertijd blijven economische zorgen het meest nijpend: inflatie en de kosten van levensonderhoud zijn voor 43 procent van de Europeanen topprioriteit. In landen als Portugal, Frankrijk en Estland ligt dat percentage zelfs boven de 50 procent.

Ook de steun voor een krachtiger Europees Parlement groeit: 62 procent van de burgers wil dat het Parlement meer invloed krijgt, een stijging van zes procentpunten ten opzichte van begin 2024.

Wat Europeanen uiteindelijk van hun Unie verwachten? Geen spectaculaire beloften, maar bescherming van de kernwaarden: vrede (45 procent), democratie (32 procent) en mensenrechten (22 procent). En vooral: een Europa dat niet afwacht, maar vooruitgaat.

Hieronder zie je in welke mate de bevolking in een land denkt baat te hebben bij de EU. Nederland scoort met 85 procent bijzonder hoog. Alleen de mensen in Denemarken, Ierland, Luxemburg, Malta, Litouwen en Portugal zijn nog blijer met de Europese Unie.