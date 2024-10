Veiligheidsraad VS vraagt Iran niet op aanval Israël te reageren

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse Veiligheidsraad vraagt Iran om de aanval van Israël niet te vergelden en op die manier de "cyclus van geweld" te doorbreken. "We roepen Iran op om te stoppen met aanvallen op Israël, zodat deze geweldsspiraal kan eindigen zonder verdere escalatie", zei Sean Savett, de woordvoerder van de raad.

Israël viel in de nacht van vrijdag op zaterdag Iraanse doelen aan, waaronder raketfabrieken en luchtafweerinstallaties. Dat was een vergelding voor de Iraanse aanval van 1 oktober, toen het land Israël bestookte met 180 raketten. Die aanval diende dan weer om de Israëlische inval in Libanon en de dood van Hamasleider Ismail Haniyeh en Hezbollahleider Hassan Nasrallah te wreken.

Savett noemde de Israëlische aanval van vrijdagnacht "een oefening in zelfverdediging die uitsluitend op militaire doelen was gericht in dunbevolkte gebieden". De woordvoerder benadrukte dat de VS niet hebben deelgenomen aan de operatie.

De Amerikaanse president Joe Biden had Israël de voorbije weken op het hart gedrukt om een beperkte aanval uit te voeren waarbij geen burgers werden geraakt. "En dat is precies wat er nu is gebeurd", aldus Savett. Eerder gaf ook de Iraanse luchtmacht aan dat de schade "beperkt" is.